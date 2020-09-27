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В Черновицкой области зафиксировано более 14 тысяч случаев коронавируса

Черновицкая область, Воскресенье 27 сентября 2020 03:11
В Черновицкой области зафиксировано более 14 тысяч случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области 26 сентября зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавируса. Всего в области уже диагностировано 14 009 случаев инфицирования.

Об этом нлава Черновицкой ОГА Сергей Осачук написал в Facebook.

"С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое", - написал он.

Напомним, по состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах находятся 12,8 тысячи человек, у которых подтвержден диагноз или есть подозрение на коронавирус.

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833, а больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

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