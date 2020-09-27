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У Чернівецькій області зафіксовано понад 14 тисяч випадків коронавірусу

Чернівецька область, Неділя 27 вересня 2020 03:11
У Чернівецькій області зафіксовано понад 14 тисяч випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області 26 вересня зафіксували 107 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області вже діагностовано 14 009 випадків інфікування.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук написав у Facebook.

"З початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі", - написав він.

Нагадаємо, станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарнях перебувають 12,8 тисячі осіб, у яких підтверджено діагноз або є підозра на коронавірус.

В Україні за останню добу підтвердили рекордне число заражень коронавірусом - 3833, а найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

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