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В Черновицкой области задержали торговца оружием из зоны ООС

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 17:22
В Черновицкой области задержали торговца оружием из зоны ООС
Фото: изъятые оружие и боеприпасы (gp.gov.ua)

Мужчину задержали во время попытки реализации оружия и боеприпасов

Правоохранители задержали жителя Черновицкой области, который занимался нелегальной торговлей оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что мужчина наладил канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС, которые он хранил в доме своего знакомого. Клиентов для реализации подыскивал в криминальных кругах.

"Правоохранители задержали гражданина при попытке сбыта противопехотной мины, шести гранат, тротила, корнеплодов кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, противопехотных зарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1000 патронов к нему. Кроме того, во время обыска было изъято вещество, похожее на каннабис", - сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент открыто дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области разоблачили деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружием. Покупателями оружия были преимущественно представители криминальных кругов.

Также сообщалось, что в Киеве заблокировали деятельность группировки торговцев оружием. Правоохранители изъяли более 10 единиц оружия.

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