В Черновицкой области задержали ОПГ на контрабанде велотехники

Группировка организовала механизм похищения из стран ЕС мототехники и велобайков

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на Буковине прекратили деятельность международной организованной группировки, участники которой контрабандой ввозили в Украину из стран Европейского союза мото- и велотехнику. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Установлено, что трое жителей Черновицкой области организовали механизм похищения, разукомплектования мототехники и велобайков известных мировых брендов. Детали поступали в Украину под видом почтовых отправлений работников. Злоумышленники реализовывали товар через интернет.

Сообщается, что сотрудники СБУ во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников и хранения похищенной техники обнаружили тринадцать мотоциклов иностранного производства, более 30 велобайков и большое количество комплектующих.

Так, по предварительной оценке стоимость изъятой техники составляет почти 130 тыс. долларов . Правоохранители также обнаружили крупную сумму наличными в рублях и иностранной валюте, а также 21 майнингову "ферму".

Участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ст.198 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили факт незаконного вывоза в Россию запчастей к авиационным двигателям, которые подлежат государственному экспортному контролю.