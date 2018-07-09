У Чернівецькій області затримали ОЗУ на контрабанді велотехніки

Групування організувало механізм викрадення з країн ЄС мототехніки і велобайків

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) на Буковині припинили діяльність міжнародного організованого угруповання, учасники якого контрабандою ввозили в Україну з країн Європейського союзу мото - і велотехнику. Про це повідомляє прес-службу СБУ.

Встановлено, що троє мешканців Чернівецької області організували механізм викрадення, розукомплектування мототехніки і велобайків відомих світових брендів. Деталі надходили в Україну під виглядом поштових відправлень працівників. Зловмисники реалізовували товар через інтернет.

Повідомляється, що співробітники СБУ під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисників і зберігання викраденої техніки виявили тринадцять мотоциклів іноземного виробництва, більше 30 велобайків і велику кількість комплектуючих.

Так, за попередньою оцінкою вартість вилученої техніки становить майже 130 тис. доларів . Правоохоронці також виявили велику суму готівкою в гривнях та іноземній валюті, а також 21 майнингову "ферму".

Учасникам угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ст. 198 (Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області співробітники Служби безпеки України попередили факт незаконного вивезення в Росію запчастин до авіаційних двигунів, які підлягають державному експортному контролю.