В Черновицкой области восстанавливают движение поездов

"Укрзализныця" с 22 апреля возобновляет курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области. Это стало возможным в силу с улучшением эпидемиологической ситуации и выхода области из "красной зоны" карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
В частности, возобновляется курсирование по полноценному маршруту:
Продажа билетов на эти направления уже открыта.
Напомним, сегодня Черновицкая область вышла из "красной зоны" карантина и перешла в желтую.
Ранее "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников, чтобы "сохранить возможность соблюдать социальную дистанцию пассажирами".