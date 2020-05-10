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В Черновицкой области резко возросла заболеваемость коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 00:42
В Черновицкой области резко возросла заболеваемость коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За сутки на Буковине зарегистрировали 89 новых пациентов

В Черновицкой области в субботу, 9 мая, зафиксировали новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

В частности, за последние сутки установлен диагноз инфицирование COVID-19 еще у 89 жителей Буковины. Среди них 29 случаев зарегистрировали в Черновцах.

"Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом. К счастью еще 18 буковинцев побороли инфекцию", - отметил Осачук.

В течение суток в областной лаборатории было протестировано 423 образца материалов.

Напомним, за минувшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировали 3 летальных случая от коронавируса. Всего в области в результате инфицирования COVID-19 умерли 75 человек.

Добавим, что в Харьковской области три населенных пункта закрыли на карантин в связи с ростом зоболеваемости COVID-19.

По состоянию на 9 мая число больных коронавирусом в Украине достигло 14 710. От осложнений в результате инфекции умерли 376 пациентов.

Теги Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус
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