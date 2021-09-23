В Черновицкой области снова провал грунта под путями: УЗ предупреждает о задержке поездов

Произошло повторное проседание земполотна под колеей на перегоне Новоселица - Мамалыга. Его зафиксировали ночью 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов - Черновцы направлен к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики. При этом поезд не делает остановок на станциях.

Поезд №118/117 Чернигов - Черновцы прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:15. Время задержки около 2 часов.

"В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - сообщили в УЗ.