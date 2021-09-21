УЗ ликвидировала провал в Черновицкой области: сегодня возобновляется движение поездов
Железнодорожники ликвидировали карстовый провал, образовавший на путях в Черновицкой области. Движение поездов на этом участке будет сегодня восстановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что работы по восстановлению железнодорожных путей на участке между станциями Мамалыга и Черновцы завершены.
"Сегодня поезд №118 Черновцы - Чернигов будет курсировать по привычному маршруту",- уточнили в УЗ.
На первом этапе поезда будут проходить участок с ограниченной скоростью - 25 километров в час.
Пресс-служба "Укрзализныци" опубликовала видео прогона тестового поезда по отремонтированному участку.
Закінчуємо день гарними новинами! Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця — Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці — Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом. На відео — прогін тестового поїзда дільницею Новоселиця — Мамалига. Для безпеки пасажирів поїзди спочатку курсуватимуть на дільниці Новоселиця — Мамалига з обмеженою швидкістю — 25 км/год. Нагадаємо, що неділю, 19 вересня, у районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. #Укрзалізниця #УЗ #залізниця #поїздPosted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Tuesday, September 21, 2021
Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Из-за этого поезд №118 запустили в объезд - через станции Залещики и Тернополь.