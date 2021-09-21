УЗ ликвидировала провал в Черновицкой области: сегодня возобновляется движение поездов

Закінчуємо день гарними новинами! Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця — Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці — Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом. На відео — прогін тестового поїзда дільницею Новоселиця — Мамалига. Для безпеки пасажирів поїзди спочатку курсуватимуть на дільниці Новоселиця — Мамалига з обмеженою швидкістю — 25 км/год. Нагадаємо, що неділю, 19 вересня, у районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. #Укрзалізниця #УЗ #залізниця #поїзд