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В Черновицкой области подтвердили распространение"Омикрона"

Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области подтвердили распространение нового штамма коронавируса "Омикрон". Он циркулирует вместе с "Дельтой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

В Центр общественного здоровья были направлены 30 образцов, среди которых в 16 обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Остальные же 14, содержали штамм "Дельта".

"В области и в дальнейшем циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время, уже распространяется и "Омикрон", - заявила главная санитарка Черновицкой области Наталья Гопко.

Сейчас специалисты продолжают исследования, чтобы выяснить, были ли среди больных "Омикрон" пациентов тяжелые случаи.

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Черновицкая областьКоронавирус