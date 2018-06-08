В Черновицкой области открыли дело по факту избиения несовершеннолетнего полицией

Сейчас по факту избиения осуществляются служебные проверки

В Черновицкой области прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего работниками полиции. Об этом сообщает речник Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа) в отношении должностных лиц Шевченковского отделения Черновицкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области", - сообщил он.

По его словам, основанием для регистрации уголовного производства стало обращение отца потерпевшего несовершеннолетнего в прокуратуру об избиении его сына работниками полиции после инцидента с взрывом неизвестной коробки, которую парень нашел на улице, открыл, в результате чего получил телесные повреждения.

Указанное заявление направлено в соответствующие органы для проведения служебных проверок, результаты которых будут приобщены к материалам уголовного производства.

Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области родственники женщины, доставленной в районную больницу, избили охранника и санитарку медучреждения.