У Чернівецькій області відкрили справу за фактом побиття неповнолітнього поліцією

Зараз за фактом побиття здійснюються службові перевірки

У Чернівецькій області прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього працівниками поліції. Про це повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

"Прокуратура Чернівецької області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу) у відношенні посадових осіб Шевченківського відділення Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області", - повідомив він.

За його словами, підставою для реєстрації кримінального провадження стало звернення батька потерпілого неповнолітнього в прокуратуру щодо побиття його сина працівниками поліції після інциденту з вибухом невідомої коробки, яку хлопець знайшов на вулиці, відкрив, в результаті чого отримав тілесні ушкодження.

Зазначену заяву направлено у відповідні органи для проведення службових перевірок, результати яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, в Калуші Івано-Франківської області родичі жінки, доставленої в районну лікарню, побили охоронця і санітарку медустанови.