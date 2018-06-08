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У Чернівецькій області відкрили справу за фактом побиття неповнолітнього поліцією

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 17:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз за фактом побиття здійснюються службові перевірки

У Чернівецькій області прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього працівниками поліції. Про це повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

"Прокуратура Чернівецької області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу) у відношенні посадових осіб Шевченківського відділення Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області", - повідомив він.

За його словами, підставою для реєстрації кримінального провадження стало звернення батька потерпілого неповнолітнього в прокуратуру щодо побиття його сина працівниками поліції після інциденту з вибухом невідомої коробки, яку хлопець знайшов на вулиці, відкрив, в результаті чого отримав тілесні ушкодження.

Зазначену заяву направлено у відповідні органи для проведення службових перевірок, результати яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

 
 

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Теги публікації: Черновицкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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