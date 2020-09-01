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В Черновицкой области в одной из школ выявили вспышку коронавируса

Село Каменная, Вторник 01 сентября 2020 13:45
В Черновицкой области в одной из школ выявили вспышку коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

В Черновицкой области в школе села Каменная Сторожинецкого района обнаружили вспышку коронавируса. Заболели 13 учителей учебного заведения.

Об этом сообщает Molbuk.

Глава Сторожинецкой районной госадминистрации Дмитрий Балинов заявил, что пока не выяснена причина вспышки COVID-19.

"У нас ежедневно добавляется по 15-20 случаев заболевания коронавирусом и ни разу нигде не было эпидрасследования. Где-то в селе люди заразились... Сначала было несколько подтверждений COVID-19, много кто начал уходить на больничные, потому что была температура. Они сдали ПЦР-тесты, и оказалось 13 больных", - сказал Балинов.

Он также добавил, что обучение в этой школе будет проходить в дистанционном режиме. Кроме того, глава РГА призвал родителей, учителей и воспитателей сообщать, если администрация школы или руководство общины (или отдела образования РГА) недостаточно уделяет внимания средствам защиты или соблюдением противоэпидемических мер.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в Украине обнаружили еще 2088 новых случаев коронавируса.

В Министерстве здравоохранения считают, что с началом нового учебного года может увеличиться количество новых случаев коронавируса.

Также в Минобразования хотят упростить процедуру организации дистанционного и смешанного обучения в школах.

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