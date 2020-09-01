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Степанов прогнозирует рост заражений коронавирусом с началом учебного года

Киев, Вторник 01 сентября 2020 13:11
Степанов прогнозирует рост заражений коронавирусом с началом учебного года
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения считают, что с началом нового учебного года может увеличиться количество новых случаев коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как предотвратить возможные вспышки вируса.

Об этом он заявил на брифинге.

"Конечно, мы видим возможное увеличение количества людей, которые заболеют коронавирусом. И мы это понимаем. Потому что это дополнительное большое количество в том числе школ, которые откроют свои двери и дети пойдут в школу", - отметил он.

В Минздраве рассчитывают, что все те правила, которые разработаны для обучения, будут соблюдать.

"Уверен, если их будут соблюдать, то мы не увидим таких резких вспышек", - добавил он.

Напомним, в Минобразования хотят упростить процедуру организации дистанционного и смешанного обучения в школах.

Отметим, в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.

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