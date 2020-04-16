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В Черновицкой области обнаружили сразу 73 случая заражения коронавирусом за сутки

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 01:58
В Черновицкой области обнаружили сразу 73 случая заражения коронавирусом за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Среди новых пациентов - четверо священников

На Буковине в среду, 15 апреля, официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Общая численность инфицированных в области от момента первого установленного случая составляет 662 человека. По словам Осачука, среди тех, кто заболел, четверо священнослужителей.

"Один из них не соглашается с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ошибочными и намерен и дальше проводить богослужения", - добавил председатель ОГА.

По информации Центра общественного здоровья Украины, областной лабораторный центр в Черновцах сейчас среди лидеров по количеству проведенных тестирований.

"Он также первый в государстве за эффективностью, результативностью и точностью исследований", - подчеркнул Осачук.

Напомним, в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и десять смертей от COVID-19.

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