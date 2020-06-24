В Черновицкой области из-за непогоды от газа отключили несколько сел

В Черниговской области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой. Без голубого топлива остаются около тысячи потребителей.

Об этом сообщает АО "Черновцыгаз".

Так, газа нет в трех селах Кицманского района: Драченцах, Белой и Стрелецком Куте. Аварийные бригады дежурят на поврежденных участках газопроводов и чинят сеть.

Как сообщил исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, "Черновцыгаз" поддерживают давление в газопроводах с резервного направления.

Отметим, что ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали об 11 населенных пунктах Черновицкой области, которые страдают от непогоды. Из-за подтоплений дворов и домов из зоны бедствия временно отселили 68 человек.

Напомним, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды, может затопить 8 сел.