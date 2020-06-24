В Черновицкой области из-за непогоды от газа отключили несколько сел

Специалисты ремонтируют поврежденные участки газопровода
В Черниговской области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой. Без голубого топлива остаются около тысячи потребителей.
Об этом сообщает АО "Черновцыгаз".
Так, газа нет в трех селах Кицманского района: Драченцах, Белой и Стрелецком Куте. Аварийные бригады дежурят на поврежденных участках газопроводов и чинят сеть.
Как сообщил исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, "Черновцыгаз" поддерживают давление в газопроводах с резервного направления.
Отметим, что ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали об 11 населенных пунктах Черновицкой области, которые страдают от непогоды. Из-за подтоплений дворов и домов из зоны бедствия временно отселили 68 человек.
Напомним, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды, может затопить 8 сел.
Автор: РБК-Украина