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В Черновицкой области количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

Черновицкая область, Воскресенье 30 августа 2020 03:19
В Черновицкой области количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области с начала эпидемии коронавируса подтверждено 10145 случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе выявлено 148 случаев COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Так, за минувшие сутки лабораторный центр исследовал 1034 образцов. По результатам анализов на Буковине выявлено 148 случаев COVID-19.

Напомним, по состоянию на 29 августа выявлено 2481 новый случай (за предыдущие сутки - 2438); в целом в Украине лабораторно подтверждено 116 978 случаев COVID-19, из них 2492 летальные.

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Отметим, что Черновицкая область входит в перечень лидеров по заболеванию COVID-19.

После обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

Также РБК-Украина писало, что 29 августа в Черновцах состоялась акция протеста против карантинных ограничений.

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