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В Черновицкой области идет ремонт уникальной дороги в горной местности

Черновицкая область, Пятница 16 октября 2020 12:21
В Черновицкой области идет ремонт уникальной дороги в горной местности
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области идет ремонт уникальной дороги в горной местности. Дорога регионального значения Р-62 Криворовня - Черновцы проходит по территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, ремонт выполняют в двух областях одновременно. Работы требуют большого мастерства и усилий, поскольку дорога расположена в горной местности и пересекает множество рек.

На 22 - 23 км дороги в Черновицкой области завершили ремонт двух таких мостов, расположенных в живописной сельской местности.

Напомним, ранее Юрий Голик опубликовал репортаж о том, как на Закарпатье по программе "Большая стройка" без перерывов на ночь ремонтируют трассу Львов - Ужгород.

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Новости Украины Транспорт Черновицкая областьдорогиБольшая стройка

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