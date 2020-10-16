Фото: ремонт дороги (facebook.com)

В Черновицкой области идет ремонт уникальной дороги в горной местности. Дорога регионального значения Р-62 Криворовня - Черновцы проходит по территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, ремонт выполняют в двух областях одновременно. Работы требуют большого мастерства и усилий, поскольку дорога расположена в горной местности и пересекает множество рек.

На 22 - 23 км дороги в Черновицкой области завершили ремонт двух таких мостов, расположенных в живописной сельской местности.

Напомним, ранее Юрий Голик опубликовал репортаж о том, как на Закарпатье по программе "Большая стройка" без перерывов на ночь ремонтируют трассу Львов - Ужгород.