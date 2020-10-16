Фото: ремонт дороги (facebook.com)

У Чернівецькій області триває ремонт унікальної дороги в гірській місцевості. Дорога регіонального значення Р-62 Криворівня - Чернівці проходить по території Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ремонт виконують у двох областях одночасно. Роботи вимагають великої майстерності і зусиль, оскільки дорога розташована в гірській місцевості і перетинає безліч річок.

На 22 - 23 км доріг у Чернівецькій області завершили ремонт двох таких мостів, розташованих в мальовничій сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик опублікував репортаж про те, як на Закарпатті за програмою "Велике будівництво" без перерв на ніч ремонтують трасу Львів - Ужгород.