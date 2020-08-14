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В Черновицкой области идет реконструкция моста

Черновицкая область, Пятница 14 августа 2020 15:13
В Черновицкой области идет реконструкция моста
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

На Буковине продолжается реализация "Большой стройки"

В Черновицкой области продолжается реализация программы "Большая стройка". В частности, на трассе Р-62 Криворовня - Черновцы проходит реконструкция нижнего моста на участке 22-23 километра.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото ремонтных работ.

Черновицкая область. Трасса Р-62 Криворовня - Черновцы. Реконструкция нижнего моста. Километры 22-23. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 13 серпня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что для реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях, а в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест.

Программа стартовала с 1 марта и по всей стране.

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Новости Украины Черновицкая областьЮрий ГоликБольшая стройка
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