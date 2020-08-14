В Черновицкой области идет реконструкция моста

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

На Буковине продолжается реализация "Большой стройки"

В Черновицкой области продолжается реализация программы "Большая стройка". В частности, на трассе Р-62 Криворовня - Черновцы проходит реконструкция нижнего моста на участке 22-23 километра.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что для реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях, а в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест.

Программа стартовала с 1 марта и по всей стране.