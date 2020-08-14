У Чернівецькій області триває реконструкція мосту

На Буковині триває реалізація "Великого будівництва"
У Чернівецькій області триває реалізація програми "Велике будівництво". Зокрема, на трасі Р-62 Криворівня - Чернівці проходить реконструкція нижнього мосту на ділянці 22-23 кілометри.
Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото ремонтних робіт.
Чернівецька область. Траса Р-62 Криворівня - Чернівці. Реконструкція нижнього мосту. Кілометри 22-23. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Четвер, 13 серпня 2020 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для реалізації програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.
Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.
Для виконання програми у дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях, а в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих.
Програма стартувала з 1 березня і по всій країні.