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В Черновицкой области депутата горсовета уличили во взятке

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 21:18
В Черновицкой области депутата горсовета уличили во взятке
Фото: деньги (РБК-Украина)

Депутату сообщено о подозрении

В Черновицкой области депутата Хотинского городского совета уличили во взятке в 4 тысячи долларов. Прокурором Черновицкой области сообщено о подозрении депутату в пособничестве в получении неправомерной выгоды служебным лицом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по данным следствия, депутат, действуя по предварительному сговору с должностными лицами местного самоуправления одного из райцентров, получил от иностранца, который проживает на территории области, неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов за положительное решение вопроса о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка ориентировочной площадью 2,2 га.

"Прокурором Черновицкой области сообщено о подозрении депутату Хотинского городского совета в пособничестве в получении неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, за совершение ею в интересах третьего лица действий с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области разоблачили депутата в хищении 2,7 млн гривен при ремонте дорог. По данным спецслужбы, депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании.

Как сообщало РБК-Украина, в Кировоградской области на взятке в 14 тысяч долларов поймали сельского голову, который обещал выделить в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины взяткаЧерновицкая область
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