ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновицкой области 40% школ находятся на дистанционном обучении

Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области 158 учебных заведений находятся на дистанционном обучении. При этом на очной форме обучения находятся 126 школ, что составляет 32%.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Черновицкой областной государственной администрации.

При этом отмечается, что ученики 10 учреждений общего среднего образования учатся по смешанной форме, а еще четыре школы работают в две смены.

Кроме того, на каникулах находятся 104 учебных заведения.

Самые читаемые новости

Также отмечается, что на сегодня коронавирусом болеют 49 школьников, а также 154 человека педагогического и технического персонала.

Напомним, согласно новому зонированию адаптивного карантина Черновцы находятся в "красной зоне".

Кроме того, в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Добавим, что глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал, пойдут ли дети в школу с ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черновицкая областькарантинКоронавирусшкола