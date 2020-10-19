У Чернівецькій області 40% шкіл знаходяться на дистанційному навчанні

У Чернівецькій області 158 навчальних закладів перебувають на дистанційному навчанні. При цьому на очній формі навчання знаходяться 126 шкіл, що становить 32%.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

При цьому наголошується, що учні 10 закладів загальної середньої освіти навчаються за змішаною формою, а ще чотири школи працюють у дві зміни.

Крім того, на канікулах перебувають 104 навчальних заклади.

Також зазначається, що на сьогодні коронавірусом хворіють 49 школярів, а також 154 людини педагогічного і технічного персоналу.

Нагадаємо, згідно з новим зонування адаптивного карантину Чернівці знаходяться у "червоній зоні".

Крім того, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

Додамо, що голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак розповів, підуть діти в школу з листопада.