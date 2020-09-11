В Черновицкой области уже почти 12 тысяч больных COVID-19

За прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 141 новое заражение коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 11 988 случаев.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

В то же время, 100 человек выздоровели за последние сутки. Всего болезнь преодолели уже 7059 жителей области.

"За последние два месяца 8% от всех больных коронавирусом - это дети. Причем почти половина из них - это дети от 11 до 17 лет, таких 48%", - написал Осачук.

По его словам, сейчас в областной детской больнице находятся 53 человека с COVID-19 или подозрением на него.

Напомним, по состоянию на 11 сентября в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились 3144 человека.

Ранее сообщалось, что в Украине число смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.