В Черновицком колледже задержали на взятке заведующего кафедрой

Мужчина требовал 700 долларов

В Черновицком политехническом колледже полицейские задержали заведующего кафедрой на взятке в размере 700 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, мужчина потребовал 700 долларов от абитуриента, чтобы помочь ему поступить в учебное заведение.

Как сообщают в полиции, злоумышленник планировал поделить взятку с должностными лицами колледжа, чем решить вопрос о зачислении абитуриента.

Фото: изъятые средства

"Сейчас проводятся следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что главного инспектора Гоструда в Киевской области задержали на взятке.

Чиновник на протяжении июня-июля 2018 года требовал и получил от директора одного из ООО неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за уменьшение штрафных санкций со 100 тысяч гривен до 3,7 тысяч гривен по выявленным нарушением по результатам проверки.