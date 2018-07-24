У Чернівецькому коледжі затримали на хабарі завідувача кафедри

Чоловік вимагав 700 доларів

У Чернівецькому політехнічному коледжі поліцейські затримали завідувача кафедри на хабарі у розмірі 700 доларів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, чоловік вимагав 700 доларів від абітурієнта, щоб допомогти йому вступити до навчального закладу.

Як повідомляють у поліції, зловмисник планував поділити хабар з службовими особами коледжу, чим вирішити питання про зарахування вступника.

Фото: вилучені кошти

"Наразі проводяться слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що головного інспектора Держпраці в Київській області затримано на хабарі.

Посадовець впродовж червня-липня 2018 року вимагав та отримав від директора одного з ТОВ неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень за зменшення штрафних санкцій зі 100 тисяч гривень до 3,7 тисяч гривень по виявленим порушенням за результатами перевірки.