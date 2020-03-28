Черновицкая ОГА выступила за ограничение въезда и выезда в области

Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) выступила за введение ограничений на въезд и выезд в области для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

По словам Осачука, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обратилась к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой ввести особый режим въезда и выезда, а также запретить межобластное передвижения пассажирского транспорта.

Руководитель области отметил, что в случае введения ограничительных мер, будет разрешено движение только грузового транспорта. Ограничения могут ввести до 24 апреля, то есть до конца карантина в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 28 марта в Виннице введут ограничения въезд в город. Въехать в город можно будет с трех направлений, где уже установлены специальные блокпосты. У лиц, ехавших в Винницу, будут проверять температуру, а транспортные средства будут дезинфицировать.

Кроме того, ограничения на въезд были введены в Хмельницком. На въездах в город также установят блокпосты, на которых медработники будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.