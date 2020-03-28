Чернівецька ОДА виступила за обмеження в'їзду та виїзду в області

Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) виступила за введення обмежень на в'їзд та виїзд в області для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук на сторінці в Facebook.

За словами Осачука, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) звернулася до Державної комісії ТЕБ та НС з проханням ввести особливий режим в’їзду та виїзду в регіоні, а також заборонити міжобласне пересування пасажирського транспорту.

Керівник області зазначив, що у разі введення обмежувальних заходів, буде дозволено лише рух лише вантажного транспорту. Обмеження можуть ввести до 24 квітня, тобто до кінця карантину в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 28 березня у Вінниці введуть обмеження на в'їзд у місто. В'їхати у місто можна буде з трьох напрямків, де вже встановлено спеціальні блокпости. У осіб, які їхатимуть у Вінницю, перевірятимуть температуру, а транспортні засоби будуть дезінфікувати.

Крім того, обмеження на в'їзд були введені у Хмельницькому. На вїздах до міста також встановлять блокпости, на яких медпрацівники будуть проводити температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів.