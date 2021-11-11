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Черновицкая область возвращает учеников за парты: когда возобновится очное обучение

Автор: Анастасия Рокитна

В Черновицкой области возобновляется очное обучение. Ученики смогут вернуться за парты с понедельника.

Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Очная учеба возобновляется 15 ноября.

"С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры", - говорится в решении комиссии.

Отметим, Черновицкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Карантин в Черновицкой области

С 24 октября действуют усиленные ограничения. Посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа.

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Черновицкая область