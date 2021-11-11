RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чернівецька область повертає учнів за парти: коли відновиться очне навчання

Автор: Анастасія Рокитна

У Чернівецькій області відновлюється очне навчання. Учні зможуть повернутись за парти з понеділка.

Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Очне навчання відновлюється 15 листопада.

"З понеділка в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні комісії.

Зазначимо, наразі Чернівецька область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Карантин у Чернівецькій області

З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише при наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область