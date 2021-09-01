Черновицкая область получила нового руководителя полиции: кто он

Новым начальником полиции Черновицкой области стал Руслан Дударец. Сегодня, 1 сентября, нового начальника правоохранителей представили на заседании в облгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОГА .

Кто такой Руслан Дударец

Новый начальник Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел, а в 2009 году получил звание магистра в Академии управления МВД. Дударец имеет звание кандидата юридических наук.

В период с 2015 по 2017 год Дударец занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления, начальника управления Национальной полиции Украины.

С 2017 по 2021 год он был начальником управления организации работы и методического обеспечения Национальной полиции Украины.