Чернівецька область отримала нового керівника поліції: хто він

Новим начальником поліції Чернівецької області став Руслан Дударець. Сьогодні, 1 вересня, нового начальника правоохоронців представили на засіданні в облдержадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА .

Хто такий Руслан Дударець

Новий начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, а у 2009 році здобув звання магістра в Академії управління МВС. Дударець має звання кандидата юридичних наук.

У період з 2015 по 2017 рік Дударець обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління, начальника управління Національної поліції України.

З 2017 по 2021 рік він був начальником управління організації роботи та методичного забезпечення Національної поліції України.