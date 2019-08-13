В Черновецкой области пьяный тракторист наехал на ребенка

Трактор наехал на ребенка (cv.npu.gov.ua)

Пятилетняя девочка получила травмы живота и переломы

В селе Драчинцы Кицмановского района Черновецкой области пьяный тракторист наехал на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Черновецкой области.

Как сообщает полиция, инцидент произошел 12 августа около 21:00.

"Родители ребенка на собственном приусадебном участке собирали покос сена на прицеп трактора, которым управлял 31-летний сосед. В это время вблизи них играла малолетняя дочь. Предварительно, когда трактор начал ехать, девочка по неизвестным пока причинам оказалась под колесом прицепа. В результате наезда ребенок получил травму брюшной полости и перелом костей таза", - сообщили в полиции.

Согласно результатам медосмотра, водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения. Относительно инцидента открыто уголовное дело по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

РБК-Украина сообщало, что в Полтавской области трактор насмерть переехал восьмилетнего мальчика. Ребенок выпал из трактора во время езды, в то время когда за рулем находился его отец.