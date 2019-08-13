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У Чернівецькій області п'яний тракторист наїхав на дитину

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 15:51
У Чернівецькій області п'яний тракторист наїхав на дитину
Трактор наїхав на дитину (cv.npu.gov.ua)

П'ятирічна дівчинка отримала травми живота та переломи

В селі Драчинці Кіцманівського району Чернівецької області п'яний тракторист наїхав на п'ятирічну дівчинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Чернівецькій області.

Як повідомляє поліція, інцидент стався 12 серпня близько 21:00.

"Батьки дитини на власній присадибній ділянці збирали покіс сіна на причіп трактора, яким керував 31-річний сусід. В цей час поблизу них грала малолітня дочка. Попередньо, коли трактор почав їхати, дівчинка з невідомих поки причин опинилася під колесом причепа. В результаті наїзду дитина отримала травму черевної порожнини та перелом кісток тазу", - повідомили в поліції.

Згідно з результатами медогляду, водій трактора перебував у стані алкогольного сп'яніння. Щодо інциденту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

РБК-Україна повідомляло, що в Полтавській області трактор насмерть переїхав восьмирічного хлопчика. Дитина випала з трактора під час їзди, в той час коли за кермом перебував його батько.

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