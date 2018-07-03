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Черновецкого вызывают на допрос в ГПУ

НовостиОбщество    03.07.2018 - 18:28
Фото: Леонид Черновецкий (УНИАН)
Фото: Леонид Черновецкий (УНИАН)

Леонида Черновецкого и его сына вызывают на допрос в качестве свидетелей

Бывшего киевского городского главу Леонида Черновецкого и его сына Степана вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Гр-н Черновецкий, 25.11.1951 года, согласно требованиям ст 133, 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащук C.B., по адресу: г.. Киев, ул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Также повестку получил сын Черновецкого - Степан.

Отметим, что уголовное производство касается правонарушений, совершенных, по версии следствия, должностным лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики и Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины вызывала на допрос народного депутата Украины Евгения Бакулина, проходящего по делу закупки так называемых "вышек Бойко" - двух самоподъемных вышек для "Черноморнефтегаза". 

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Теги публикации: Леонид Черновецкий, ГПУ, Повестка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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