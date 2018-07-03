Черновецького викликають на допит в ГПУ

Леоніда Черновецького і його сина викликають на допит в якості свідків

Колишнього київського міського голову Леоніда Черновецького і його сина Степана викликають на допит в Генеральну прокуратуру України (ГПУ). Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Гр-н Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B., за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15 для участі в допиті у кримінальному провадженні №12013220540000400 в якості свідка.", - йдеться в повідомленні.

Також повістку отримав син Черновецького - Степан.

Відзначимо, що кримінальне провадження стосується правопорушень, скоєних, за версією слідства, посадовим особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економіки та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що завдало державі збитків в розмірі 2,2 млрд гривень в період з березня 2010 року по лютий 2014 року.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України викликала на допит народного депутата України Євгена Бакуліна, який проходить у справі закупівлі так званих "вишок Бойка" - двох самопідйомних вишок для "Чорноморнафтогазу".