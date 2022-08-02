Черноморский флот РФ после серии неудач уже не способен проводить парады, - британская разведка

"После сообщений об отмене парадов маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с действиями военного времени", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и направилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна.

"Это первая отгрузка зерна из украинского порта с начала вторжения, что стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и Россией от 22 июля", - говорится в сообщении Минобороны Британии.