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Чорноморський флот РФ після серії невдач вже не здатний проводити паради, - британська розвідка

Фото: російський флот не зможе провести парад (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Олександр Білоус

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. В її ході у квітні 2022 року був втрачений флагман, крейсер "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що Чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і попрямувало в порт Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.

"Це перше відвантаження зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і Росією від 22 липня", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Севастополя 28 липня заявила про атаку українського безпілотника по штабу Чорноморського флоту.

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