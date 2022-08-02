Чорноморський флот РФ після серії невдач вже не здатний проводити паради, - британська розвідка

"Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що Чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і попрямувало в порт Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.

"Це перше відвантаження зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і Росією від 22 липня", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.