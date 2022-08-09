UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Черноморска 9 августа выйдут два судна с украинским продовольствием: куда отправятся

Фото: 9 августа из Черноморска выйдет два судна с украинским продовольствием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совместный координационный центр при ООН согласован выход двух судов из Черноморска Одесской области 9 августа в рамках зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу совместного координационного центра при ООН.

Суда смогут доставить более 70 тысяч тонн продовольствия. Судно MV OCEAN LION должно доставить 64,7 тысячи тонн кукурузы в Инчхон, Южная Корея. Второе судно, MV RAHMI YAGCI, перевезет около 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Стамбул, Турция.

Ранее сообщалось, что 8 августа Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов еще двух судов с продовольствием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВторжение России в Украину