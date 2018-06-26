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"Черноморец" может заменить "Полтаву" в УПЛ

НовостиСпорт    26.06.2018 - 12:21
Фото: игроки "Черноморца" (facebook.com/fc.chernomorets)
Фото: игроки "Черноморца" (facebook.com/fc.chernomorets)

За это проголосовало большинство клубов высшего дивизиона

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) единогласно проголосовали за предложение включить одесский "Черноморец" в высший дивизион. Как сообщается на сайте лиги, этим же голосованием клубы исключили "Полтаву" из состава участников.

Теперь вопрос членства "моряков" в УПЛ будет рассмотрен на ближайшем заседании исполнительного комитета Федерации футбола Украины.

Кроме "Черноморца" на голосование клубов лига вынесла кандидатуру кропивницкой "Зирки".

Напомним, "Полтава" завоевала право участвовать в Премьер-лиге, обыграв в переходных матчах именно "Черноморец". Однако затем руководство клуба объявило о роспуске команды и снятия с соревнований из-за проблем со стадионом.

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Теги публикации: Полтава, Чемпионат Украины, Черноморец, УПЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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