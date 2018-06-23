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УПЛ подтвердила снятие "Полтавы" с соревнований

НовостиСпорт    23.06.2018 - 10:55
Фото: (fcpoltava.com)
Фото: (fcpoltava.com)

Организация инициирует процедуру определения нового участника

Украинская Премьер-лига (УПЛ) подтвердила снятие футбольного клуба "Полтава" с соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Руководство лиги не понимает, почему полтавчане говорят о стадионе "Локомотив", как о домашней арене, ведь в высшем дивизионе они должны были играть на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. 

Теперь же УПЛ инициирует процедуру определения нового участника чемпионата, который заменит полтавский клуб. Он будет выбран исполкомом ФФУ на основе предложения Премьер-лиги.

Ранее руководство клуба "Полтава" объявило о роспуске команды и направило в Федерацию футбола Украины (ФФУ) письмо о снятии с соревнований. Президент полтавского клуба отметил, что главная причина такого решения - запрет федерации проводить матчи на стадионе "Локомотив" в Полтаве. 

"Для того, чтобы реконструировать стадионе "Локомотив" и подогнать под все нормы и требования, кроме финансовых вложений необходимо еще и время... Стадион "Ворскла", на котором выступает одноименный полтавский клуб, не гарантирует нам проведения всех домашних игр", - объяснил президент полтавского клуба Леонид Соболев.

Напомним, в прошлом сезоне ФФУ запретила "Полтаве" принимать донецкий "Шахтер" в рамках 1/4 финала Кубка Украины на стадионе "Локомотив" из-за состояния газона на арене

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Теги публикации: Полтава, Чемпионат Украины, УПЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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