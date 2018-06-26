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"Чорноморець" може замінити "Полтаву" в УПЛ

НовиниСпорт    26.06.2018 - 12:21
Фото: гравці "Чорноморця" (facebook.com/fc.chernomorets)
Фото: гравці "Чорноморця" (facebook.com/fc.chernomorets)

За це проголосувала більшість клубів вищого дивізіону

Клуби української Прем’єр-ліги (УПЛ) одноголосно проголосували за пропозицію включити одеський "Чорноморець" до вищого дивізіону. Як повідомляється на сайті ліги, цим же голосуванням клуби виключили "Полтаву" зі складу учасників.

Тепер питання членства "моряків" в УПЛ буде розглянуто на найближчому засіданні виконавчого комітету Федерації футболу України.

Окрім "Чорноморця" на голосування клубів ліга винесла кандидатуру кропивницької "Зірки".

Нагадаємо, "Полтава" завоювала право брати участь в Прем'єр-лізі, обігравши в перехідних матчах саме "Чорноморець". Однак потім керівництво клубу оголосило про розпуск команди і зняття зі змагань через проблеми зі стадіоном. 

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Теги публікації: Полтава, Чемпионат Украины, Черноморец, УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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