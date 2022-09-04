"Черноморец" расписал ничью с "Ингульцом" в третьем туре УПЛ

Одесский "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область). Матч третьего тура завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

На 33-й минуте счет открыли гости после гола Евгения Запорожца. Одесситы отыгрались во втором тайме - отличился Манджрекар Джеймс. Отметим, это первый матч "Черноморца" с начала года на домашнем стадионе в парке Шевченко. По итогам трех туров одесская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 2 очками. У "Ингульца" - 2 очка и 9-е место.