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"Черноморец" расписал ничью с "Ингульцом" в третьем туре УПЛ

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Одесса, Воскресенье 04 сентября 2022 18:45
"Черноморец" расписал ничью с "Ингульцом" в третьем туре УПЛ Фото: "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (facebook com fc chernomorets)
Автор: Илона Свиридова

Одесский "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область). Матч третьего тура завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

На 33-й минуте счет открыли гости после гола Евгения Запорожца. Одесситы отыгрались во втором тайме - отличился Манджрекар Джеймс.

Отметим, это первый матч "Черноморца" с начала года на домашнем стадионе в парке Шевченко. По итогам трех туров одесская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 2 очками. У "Ингульца" - 2 очка и 9-е место.

Напомним, ранее "Металлист 1925" добыл победу над "Ворсклой" в тяжелой игре, луганская "Заря" обыграла "Динамо", а ровенский "Верес" проиграл "Днепру-1".

На сегодня турнирную таблицу с 9-ю очками возглавляет "Заря". Донецкий "Шахтер", который обыграл "Рух", идет на втором месте.

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