"Черноморец" расписал ничью с "Ингульцом" в третьем туре УПЛ
Одесский "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область). Матч третьего тура завершился со счетом 1:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
На 33-й минуте счет открыли гости после гола Евгения Запорожца. Одесситы отыгрались во втором тайме - отличился Манджрекар Джеймс.
Отметим, это первый матч "Черноморца" с начала года на домашнем стадионе в парке Шевченко. По итогам трех туров одесская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 2 очками. У "Ингульца" - 2 очка и 9-е место.
Напомним, ранее "Металлист 1925" добыл победу над "Ворсклой" в тяжелой игре, луганская "Заря" обыграла "Динамо", а ровенский "Верес" проиграл "Днепру-1".
На сегодня турнирную таблицу с 9-ю очками возглавляет "Заря". Донецкий "Шахтер", который обыграл "Рух", идет на втором месте.
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