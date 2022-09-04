"Чорноморець" розписав нічию з "Інгульцем" у третьому турі УПЛ

Одеський "Чорноморець" не зміг обіграти "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська область). Матч третього туру завершився з рахунком 1:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

На 33-й хвилині рахунок відкрили гості після голу Євгена Запорожця. Одесити відігралися у другому таймі - відзначився Манджрекар Джеймс. Зазначимо, це перший матч "Чорноморця" з початку року на домашньому стадіоні в парку Шевченка. За підсумками трьох турів одеська команда займає 10-е місце в турнірній таблиці з 2 очками. У "Інгульця" - 2 очки і 9-е місце.