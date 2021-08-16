Травмированное колено Олега Очеретька (полузащитника "Шахтера", который отправился в аренду в "Мариуполь" на один год) не давало возможности команде выйти вперед. В конце концов, уже на 14 минуте Кулакову, после передачи Хромея, все же удалось реализовать первый гол.

"Черноморце" решили не отставать и догнали по очкам соперников уже на 16 минуте благодаря отличной игре 17-летнего Михайленка.

Далее тайм перешел в более пассивную стадию и завершился двумя желтыми карточками от судьи.

Фото: "Черноморец" обыграл "Мариуполь" и поднялся с последней ступеньки УПЛ (фото chernomorets.odessa.ua)

Уже во время второго тайма, хозяева поля начали постепенно отпускать игру. Одесситы отметились двумя голами на 46 и 55 минутах. Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян попал во вражеские ворота после паса Исаенка, а Путря подарил третий гол одесситам благодаря пенальти после желтой карточки защитнику "Мариуполя" Мампаси.

До конца игры мариупольские футболисты пытались догнать Одессу по счету, впрочем даже гол от Мишнева на 82 минуте не смог спасти команду от проигрыша.



Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Черноморца".

Фото: таблица рейтинга украинской Премьер-лиги (Google.com)