В Черном море село на мель судно, заходившее в порт аннексированного Крыма

Фото: корабль SUROV (mtot.gov.ua)

Корабль под флагом Монголии отключал систему AIS, чтобы зайти в Крым

В Черном море грузовой корабль под флагом Монголии SUROV, который двигался из порта Турции в порт "Кавказ" России, село на мель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По информации министерства, инцидент произошел еще в ночь с 24 на 25 декабря. Авария произошла вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог (деревня Волна). Ранее это судно незаконно заходило в порт в оккупированном Крыму.

"По данным международной идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), последняя информация о судне SUROV зафиксирована еще 2 недели назад. В нарушение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена Автоматическая идентификационная система (AIS). Однако благодаря именно этой системе есть возможность не только вовремя реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов", - сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, отключение AIS обусловлено незаконным заходом судна SUROV в закрытые порты Крыма.

"Причина - попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытые порты, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - уточнили в МинВОТ.