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У Чорному морі сіло на мілину судно, яке заходило в порт анексованого Криму

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 03:06
У Чорному морі сіло на мілину судно, яке заходило в порт анексованого Криму
Фото: корабель SUROV (mtot.gov.ua)

Корабель під прапором Монголії відключав систему AIS, щоб зайти до Криму

У Чорному морі вантажний корабель під прапором Монголії SUROV, який рухався з порту Туреччини в порт "Кавказ" Росії, сіло на мілину. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

За інформацією міністерства, інцидент стався ще в ніч з 24 на 25 грудня. Аварія сталася поблизу Таманського півострова в районі мису Залізний Ріг (село Волна). Раніше це судно незаконно заходило до порту в окупованому Криму.

"За даними міжнародної ідентифікаційної системи AIS (Automatic Identification System), остання інформація про судно SUROV зафіксована ще 2 тижні тому. В порушення вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року на кораблі було відключено Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS). Однак завдяки саме цій системі є можливість не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів", -  повідомили в прес-службі.

У Чорному морі сіло на мілину судно, яке заходило в порт анексованого Криму

За наявною інформацією, відключення AIS обумовлено незаконним заходом судна SUROV до закритих портів Криму.

"Причина - намагання іноземних компаній, причетних до морських перевезень до закритих портів, уникнути відповідальності з боку українського законодавства, а також не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", - у точнили в МінТОТ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про внесення пропозицій до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо застосування низки антиросійських санкцій до юридичних та фізичних осіб через окупацію Криму.

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