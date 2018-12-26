У Чорному морі сіло на мілину судно, яке заходило в порт анексованого Криму

Фото: корабель SUROV (mtot.gov.ua)

Корабель під прапором Монголії відключав систему AIS, щоб зайти до Криму

У Чорному морі вантажний корабель під прапором Монголії SUROV, який рухався з порту Туреччини в порт "Кавказ" Росії, сіло на мілину. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

За інформацією міністерства, інцидент стався ще в ніч з 24 на 25 грудня. Аварія сталася поблизу Таманського півострова в районі мису Залізний Ріг (село Волна). Раніше це судно незаконно заходило до порту в окупованому Криму.

"За даними міжнародної ідентифікаційної системи AIS (Automatic Identification System), остання інформація про судно SUROV зафіксована ще 2 тижні тому. В порушення вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року на кораблі було відключено Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS). Однак завдяки саме цій системі є можливість не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів", - повідомили в прес-службі.

За наявною інформацією, відключення AIS обумовлено незаконним заходом судна SUROV до закритих портів Криму.

"Причина - намагання іноземних компаній, причетних до морських перевезень до закритих портів, уникнути відповідальності з боку українського законодавства, а також не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", - у точнили в МінТОТ.