В Черном море прошли учения НАТО. Были задействованы истребители

Сегодня, 10 марта, самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.
Об этом сообщает "Думская".
Как сообщается, два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца Шарль де Голль в Средиземном море. Они имитировали воздушную атаку на группу тральщиков Второй противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые летели в Одессу.
Также известно, что от условных противников корабли обороняли в небе три румынских истребителя F-16. Ситуацию над морем мониторил самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО.
Фото: НАТО провело учения в Черном море
Напомним, сегодня корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы. в Частности, пришвартовалась вторая противоминная группа, которая состоит из турецкого, румынского и испанского кораблей.
Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что черноморский регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО.