В Черном море прошли учения НАТО. Были задействованы истребители

Сегодня, 10 марта, самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.

Как сообщается, два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца Шарль де Голль в Средиземном море. Они имитировали воздушную атаку на группу тральщиков Второй противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые летели в Одессу.

Также известно, что от условных противников корабли обороняли в небе три румынских истребителя F-16. Ситуацию над морем мониторил самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО.

Фото: НАТО провело учения в Черном море