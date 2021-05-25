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У Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності

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Туапсе, Вівторок 25 травня 2021 14:24
У Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності Фото: у Чорному морі стався розлив нафтопродуктів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В акваторії Чорного моря біля берегів Туапсинського району Росії стався розлив нафтопродуктів. За попередньою інформацією, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ".

За попередньою інформацією, в Туапсинському морському порту і на Туапсинському нафтопереробному заводі (власник "Роснеть") нештатних ситуацій не зафіксовано. Фахівцям належить встановити причину, як нафтопродукти потрапили в систему глибоководного випускного каналізаційного колектора.

"В результаті обстеження були виявлені два місця із залишковим закінченням нафтопродуктів, які могли бути джерелом забруднення. На даний момент забруднення локалізовано. Триває обробка масляних плям абсорбентами", - розповіли в регіональному оперштабі Краснодарського краю.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин. У Міністерстві екології країни тоді заявили про екологічне лихо.

Після цього уряд Ізраїлю закрив пляжі на Середземному морі. Ймовірно, за цю ситуацію відповідальне одне з 10 суден, які бували в тому районі.

Раніше в Росії стався розлив 10 тонн нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі.

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